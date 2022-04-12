Російські загарбники продовжують застосовувати цинічну тактику. Мовиться про те, що вони розміщують техніку та живу силу безпосередньо у житловій забудові.

До теми Біля Мелітополя та Іловайська виявили посилення ворожих систем ППО

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів,

– кажуть у Генштабі.

Також українські воїни відзначили випадки, коли ворог веде бойові дії в цивільному одязі.

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