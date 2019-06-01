Оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС: двое военных получили ранения

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружием.

Оккупанты обстреливали наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное, Марьинка, Старогнатовка, а также возле городов Красногоровка и Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза вблизи населенных пунктов Майское и Новолуганское.

По данным разведки, 31 мая пятеро оккупантов были ранены. С начала нынешних суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.