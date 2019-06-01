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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС: двое военных получили ранения

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      Оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС: двое военных получили ранения
      Оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС: двое военных получили ранения / 24 канал

      31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружием.

      Оккупанты обстреливали наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное, Марьинка, Старогнатовка, а также возле городов Красногоровка и Авдеевка.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза вблизи населенных пунктов Майское и Новолуганское.

      По данным разведки, 31 мая пятеро оккупантов были ранены. С начала нынешних суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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