Окупани 10 разів обстріляли позиції ООС: двоє військових отримали поранення

31 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю.

Окупанти обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС. Унаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Мар’їнка, Старогнатівка, а також біля міст Красногорівка та Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази поблизу населених пунктів Травневе і Новолуганське.

За даними розвідки, 31 травня п'ять окупантів було поранено. Від початку поточної обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.