Оккупанты 13 раз били по украинским позициям, один защитник ранен

За минувшие сутки пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Один украинский защитник получил ранения.

В течение 5 апреля противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Украинские защитники принимали необходимые меры по отношению к оккупационным подразделениям, чтобы прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 11 обстрелов:

После полуночи 5 апреля российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 3 раза обстреляли наши позиции возле Каменки.

Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово , а во второй половине дня дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.

, а во второй половине дня дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты в течение дня трижды обстреляли позиции наших защитников возле Старогнатовки.

Против защитников Водяного противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из пулеметов крупного калибра враг обстрелял наши позиции вблизи Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил:

Били вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли защитников Крымского.

В результате вражеских обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий.

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За прошедшие сутки наши защитники давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

По данным разведки Объединенных сил, 05 апреля наши подразделения, которые вели оборонительные действия:

ранили 6 российских оккупантов;

уничтожили 2 вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал";

ликвидировали беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

С началом суток 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала