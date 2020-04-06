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      Оккупанты 13 раз били по украинским позициям, один защитник ранен

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      Война на Донбассе / expres.online

      За минувшие сутки пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Один украинский защитник получил ранения.

      В течение 5 апреля противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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      Украинские защитники принимали необходимые меры по отношению к оккупационным подразделениям, чтобы прекратить обстрелы.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 11 обстрелов:

      • После полуночи 5 апреля российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 3 раза обстреляли наши позиции возле Каменки.
      • Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а во второй половине дня дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.
      • Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты в течение дня трижды обстреляли позиции наших защитников возле Старогнатовки.
      • Против защитников Водяного противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из пулеметов крупного калибра враг обстрелял наши позиции вблизи Богдановки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил:

      • Били вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли защитников Крымского.

      В результате вражеских обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий.

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      За прошедшие сутки наши защитники давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

      По данным разведки Объединенных сил, 05 апреля наши подразделения, которые вели оборонительные действия:

      • ранили 6 российских оккупантов;
      • уничтожили 2 вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал";
      • ликвидировали беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

      С началом суток 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

      Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Война
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