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      Окупанти 13 разів гатили по українських позиціях, один захисник поранений

      - Читать новость на русском
      Війна на Донбасі / expres.online

      За минулу добу проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю. Один український захисник отримав поранення.

      Упродовж 5 квітня противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомили у пресслужбі ООС.

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      Українські захисники вживали необхідних заходів на окупаційні підрозділи, аби припинити обстріли.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 11 обстрілів:

      • По опівночі 5 квітня російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 3 рази обстріляли наші позиції біля Кам'янки.
      • Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а в другій половині дня двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.
      • З гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти упродовж дня тричі обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки.
      • Проти оборонців Водяного противник застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також з кулеметів великого калібру ворог обстріляв наші позиції поблизу Богданівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      • Гатили поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли оборонців Кримського.

      Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один український військовослужбовець.

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      Упродовж минулої доби наші захисники давали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

      За даними розвідки Об'єднаних сил, 05 квітня наші підрозділи, що вели оборонні дії:

      • поранили 6 російських окупантів;
      • знищили 2 ворожі вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" і "Урал";
      • ліквідували безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.

      З початком доби 6 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

      Зверніть увагу! Станом на 6 квітня випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксували.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Війна
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