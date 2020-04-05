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      На Донбасі збили російський безпілотник за два мільйони доларів: фото

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      Такі безпілотники виготовляють у Росії / фото штабу ООС

      На Світлодарському напрямку, що на Донеччині, військові Збройних сил України вмілим пострілом поцілили у ворожий безпілотник. Виявилося, що такі виготовляють у Єкатеринбурзі і ціна такого приладу близько двох мільйонів доларів.

      Літальний апарат "Застава" Bird Eye 400 збили на Світлодарському напрямку. Захопити ворожий апарат вдалося завдяки вмілим діям одного з підрозділів, повідомляють у пресслужбі ООС.

      Тим часом На полігоні тестують модернізований танк Т-72: фото

      Такий апарат з 2012 року виробляють у Російській Федерації на Уральському заводі цивільної авіації. Вартість такого приладу – близько двох мільйонів доларів. Безпілотник передали фахівцям для вивчення інформації з його пам'яті.

      Цей факт вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України,
      – підкреслили в ООС.


      Як сказав би Путін, "його можна купити у будь-якому магазині" / Фото: пресслужби ООС


      Виглядає, як новенький / Фото: пресслужби ООС
       

      Де розташований Уральський завод цивільної авіації

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Новини Росії АТО Новини Донецька Операція Об'єднаних сил авіація Війна на Донбасі Новини України
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