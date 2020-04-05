На Донбасі збили російський безпілотник за два мільйони доларів: фото

На Світлодарському напрямку, що на Донеччині, військові Збройних сил України вмілим пострілом поцілили у ворожий безпілотник. Виявилося, що такі виготовляють у Єкатеринбурзі і ціна такого приладу близько двох мільйонів доларів.

Літальний апарат "Застава" Bird Eye 400 збили на Світлодарському напрямку. Захопити ворожий апарат вдалося завдяки вмілим діям одного з підрозділів, повідомляють у пресслужбі ООС.

Тим часом На полігоні тестують модернізований танк Т-72: фото

Такий апарат з 2012 року виробляють у Російській Федерації на Уральському заводі цивільної авіації. Вартість такого приладу – близько двох мільйонів доларів. Безпілотник передали фахівцям для вивчення інформації з його пам'яті.

Цей факт вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України,

– підкреслили в ООС.



Як сказав би Путін, "його можна купити у будь-якому магазині" / Фото: пресслужби ООС



Виглядає, як новенький / Фото: пресслужби ООС



Де розташований Уральський завод цивільної авіації