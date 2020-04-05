На Донбассе сбили российский беспилотник за два миллиона долларов: фото
На Светлодарском направлении, что на Донетчине, военные Вооруженных сил Украины умелым выстрелом попали во вражеский беспилотник. Оказалось, что такие изготавливают в Екатеринбурге и цена такого прибора около двух миллионов долларов.
Летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400 сбили на Светлодарском направлении. Захватить вражеский аппарат удалось благодаря умелым действиям одного из подразделений, сообщают в пресс-службе ООС.
Между тем На полигоне тестируют модернизированный танк Т-72: фото
Такой аппарат с 2012 года производят в Российской Федерации на Уральском заводе гражданской авиации. Стоимость такого прибора – около двух миллионов долларов. Беспилотник передали специалистам для изучения информации из его памяти.
Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины,
– подчеркнули в ООС.
Как сказал Путин, "его можно купить в любом магазине" / Фото: пресс-службы ООС
Выглядит, как новенький / Фото: пресс-службы ООС
Где расположен Уральский завод гражданской авиации
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