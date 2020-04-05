На полигоне тестируют модернизированный танк Т-72: фото

На полигоне "Десна", который расположен на Черниговщине, проходят испытания танка Т-72, который изготовили для нужд Вооруженных сил Украины.

Испытательная бригада проверяет основные тактико-технические характеристики в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации, сообщает пресс-служба Минобороны.

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В Минобороны добавили, что танк модернизировали специально для нужд военнослужащих ВСУ. На опытном образце установили прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Чем оснащен танк Т-72

Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой , что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

и , что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий. Установили более мощный двигатель , заменили элементы ходовой части и добавили систему видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машиной.

, заменили элементы ходовой части и добавили для упрощения маневрирования боевой машиной. Для улучшения защиты в ходе боя усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

Планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения танка.



Испытания танка Т-72 / Фото Минобороны

Добавим, что за последние сутки боевики устроили мощный обстрел украинских воинов в районе Каменки. Горячо было как на Донецком, так и на Луганском направлении.