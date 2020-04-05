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      На полигоне тестируют модернизированный танк Т-72: фото

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      Испытания танка Т-72 / Минобороны Украины

      На полигоне "Десна", который расположен на Черниговщине, проходят испытания танка Т-72, который изготовили для нужд Вооруженных сил Украины.

      Испытательная бригада проверяет основные тактико-технические характеристики в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации, сообщает пресс-служба Минобороны.

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      В Минобороны добавили, что танк модернизировали специально для нужд военнослужащих ВСУ. На опытном образце установили прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

      Чем оснащен танк Т-72

      • Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.
      • Установили более мощный двигатель, заменили элементы ходовой части и добавили систему видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машиной.
      • Для улучшения защиты в ходе боя усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

      Планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения танка.


      Испытания танка Т-72 / Фото Минобороны 

      Добавим, что за последние сутки боевики устроили мощный обстрел украинских воинов в районе Каменки. Горячо было как на Донецком, так и на Луганском направлении. 

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Украина – Россия Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Оружие Міністерство оборони України Война Война на Донбассе Новости Украины
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