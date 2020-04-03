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      Украина успешно испытала крылатые ракеты "Нептун": насколько они точны – видео

      - Читати новину українською
      Крылатая ракета "Нептун" в действии / РНБО

      В Одесской области военные успешно испытали комплекс крылатых ракет "Нептун". Ракеты поразили наводные цели на расстоянии около 100 километров. Во время испытаний проверили дальность и точность крылатых ракет по поражению морских целей.

      Ракеты точно поразили наводные цели на расстоянии около 100 километров. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

      Смотрите также Впервые в Украине испытали ракету, созданную по замкнутому циклу: видео

      Этот тип ракет планируют принять на вооружение в Вооруженные силы Украины.

      Что известно про ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун"

      Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для для поражения:

      • боевых кораблей классов – крейсер, эсминец, фрегат, корвет,
      • десантных, танкодесантных кораблей,
      • транспортных судов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов,
      • береговых радио-контрастных целей,
      • в простых и сложных метеорологических условиях,
      • в любое время суток и года,
      • при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

      Смотрите видео испытаний крылатой ракеты "Нептун":​

      Сколько Украина потратит денег на закупку ракет?Минобороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 миллиарда гривен. В частности, на финансирование ракетной программы в 2020 году выделили на 300 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.

      Всего в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупки на 21,25 миллиарда гривен.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины СНБО Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Оружие
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