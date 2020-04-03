Украина успешно испытала крылатые ракеты "Нептун": насколько они точны – видео
В Одесской области военные успешно испытали комплекс крылатых ракет "Нептун". Ракеты поразили наводные цели на расстоянии около 100 километров. Во время испытаний проверили дальность и точность крылатых ракет по поражению морских целей.
Ракеты точно поразили наводные цели на расстоянии около 100 километров. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.
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Этот тип ракет планируют принять на вооружение в Вооруженные силы Украины.
Что известно про ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун"
Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для для поражения:
- боевых кораблей классов – крейсер, эсминец, фрегат, корвет,
- десантных, танкодесантных кораблей,
- транспортных судов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов,
- береговых радио-контрастных целей,
- в простых и сложных метеорологических условиях,
- в любое время суток и года,
- при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.
Смотрите видео испытаний крылатой ракеты "Нептун":
Сколько Украина потратит денег на закупку ракет?Минобороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 миллиарда гривен. В частности, на финансирование ракетной программы в 2020 году выделили на 300 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
Всего в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупки на 21,25 миллиарда гривен.
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