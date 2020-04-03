Украина успешно испытала крылатые ракеты "Нептун": насколько они точны – видео

В Одесской области военные успешно испытали комплекс крылатых ракет "Нептун". Ракеты поразили наводные цели на расстоянии около 100 километров. Во время испытаний проверили дальность и точность крылатых ракет по поражению морских целей.

Ракеты точно поразили наводные цели на расстоянии около 100 километров. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

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Этот тип ракет планируют принять на вооружение в Вооруженные силы Украины.

Что известно про ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун"

Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для для поражения:

боевых кораблей классов – крейсер, эсминец, фрегат, корвет,

десантных, танкодесантных кораблей,

транспортных судов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов,

береговых радио-контрастных целей,

в простых и сложных метеорологических условиях,

в любое время суток и года,

при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Смотрите видео испытаний крылатой ракеты "Нептун":​

Сколько Украина потратит денег на закупку ракет?Минобороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 миллиарда гривен. В частности, на финансирование ракетной программы в 2020 году выделили на 300 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.



Всего в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупки на 21,25 миллиарда гривен.