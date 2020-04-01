Впервые в Украине испытали ракету, созданную по замкнутому циклу: видео

30 – 31 марта состоялось успешное испытание ракеты "Ольха-М". Ее создало конструкторское бюро "Луч" в условиях замкнутого цикла.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в фейсбуке. По его словам, впервые в Украине прошли испытания такой ракеты. В рамках учений она поразила цель на расстоянии в 120 километров.

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Данилов подчеркнул, несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

30-31 березня 2020 року ДККБ «Луч» на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети #ВільхаМ з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України за замкненим циклом виробництва. pic.twitter.com/vXtHncYRXH — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) April 1, 2020

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В декабре 2019 года украинские военные провели успешное испытание комплекса "Ольха-М" на расстояние в более чем 100 километров.

Заметим! В феврале 2020 года тогдашний министр обороны Алексей Загороднюк сообщил, что Украина только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха". По его словам, на ракетную отрасль по сравнению с прошлым годом планировали увеличить расходы на 300 миллионов гривен.