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      Впервые в Украине испытали ракету, созданную по замкнутому циклу: видео

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      Ракетный комплекс "Ольха-М" (иллюстративное фото) / Пресс-служба Александра Турчинова

      30 – 31 марта состоялось успешное испытание ракеты "Ольха-М". Ее создало конструкторское бюро "Луч" в условиях замкнутого цикла.

      Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в фейсбуке. По его словам, впервые в Украине прошли испытания такой ракеты. В рамках учений она поразила цель на расстоянии в 120 километров.

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      Данилов подчеркнул, несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

      Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

      Кстати Минобороны закупит 3 тысячи ракетных комплексов для войска

      В декабре 2019 года украинские военные провели успешное испытание комплекса "Ольха-М" на расстояние в более чем 100 километров.

      Заметим! В феврале 2020 года тогдашний министр обороны Алексей Загороднюк сообщил, что Украина только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха". По его словам, на ракетную отрасль по сравнению с прошлым годом планировали увеличить расходы на 300 миллионов гривен. 

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Міністерство оборони України Алексей Данилов СНБО
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