В СНБО показали видео эффектных запусков ракет "Ольха-М"

Запуски ракетного комплекса "Ольха-М" провели на расстояние более 100 километров. Впоследствии в Совете национальной безопасности и обороны Украины показали эффектное видео испытаний.

Запуски состоялись в среду, 18 декабря, об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

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"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" совершило 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров", – говорится в сообщении.

Учора відбулися чергові випробування ракет вітчизняного виробництва. ДККБ «Луч» здійснив 2 успішних запуски ракети «Вільха-М» на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало менш ніж 30 метрів. pic.twitter.com/8wY8eltDQz — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) December 19, 2019

Что такое "Ольха"?

Ракетный комплекс украинского производства "Ольха" имеет управляемый 300 миллиметровый ракетный боеприпас. "Ольху" разработали на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч".

Пуск пакета из 12 ракет происходит всего за 48 секунд, а залп осуществляется без изменения положения пакета помогает максимально точно поражать цели. Принят на вооружение украинской армии в 2018 году.