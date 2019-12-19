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      У РНБО показали відео ефектних запусків ракет "Вільха-М"

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      У РНБО показали відео успішних запусків ракетного комплексу "Вільха-М" / Скріншот із відео

      Запуски ракетного комплексу "Вільха-М" провели на відстань понад 100 кілометрів. Згодом у Раді національної безпеки і оборони України показали ефектне відео випробувань.

      Запуски відбулись у середу, 18 грудня, про це повідомляє пресслужба РНБО України.

      Знайте більше: Надсучасний комплекс "Вільха" – чим унікальний ракетний щит України

      "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" здійснив 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 кілометрів. Кругове відхилення склало менш ніж 30 метрів", – мовиться у повідомленні.

      Що таке "Вільха"?

      Ракетний комплекс українського виробництва "Вільха" має керований 300 міліметровий ракетний боєприпас. "Вільху" розробили на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч".

      Пуск пакету з 12 ракет відбувається всього за 48 секунд, а залп здійснюється без зміни положення пакету, що допомагає максимально точно вражати цілі. Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики авіація Збройні сили України
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