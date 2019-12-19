У РНБО показали відео ефектних запусків ракет "Вільха-М"

Запуски ракетного комплексу "Вільха-М" провели на відстань понад 100 кілометрів. Згодом у Раді національної безпеки і оборони України показали ефектне відео випробувань.

Запуски відбулись у середу, 18 грудня, про це повідомляє пресслужба РНБО України.

Знайте більше: Надсучасний комплекс "Вільха" – чим унікальний ракетний щит України

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч" здійснив 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 кілометрів. Кругове відхилення склало менш ніж 30 метрів", – мовиться у повідомленні.

Учора відбулися чергові випробування ракет вітчизняного виробництва. ДККБ «Луч» здійснив 2 успішних запуски ракети «Вільха-М» на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало менш ніж 30 метрів. pic.twitter.com/8wY8eltDQz — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) December 19, 2019

Що таке "Вільха"?

Ракетний комплекс українського виробництва "Вільха" має керований 300 міліметровий ракетний боєприпас. "Вільху" розробили на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч".

Пуск пакету з 12 ракет відбувається всього за 48 секунд, а залп здійснюється без зміни положення пакету, що допомагає максимально точно вражати цілі. Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.