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      Минобороны закупит 3 тысячи ракетных комплексов для войска: детали

      - Читати новину українською
      "Нептуна" и "Ольху" могут вскоре передать на вооружение украинской армии / коллаж 24 канала

      Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов на сумму более 2,4 миллиарда долларов. За счет расширения финансирования ракетной программы также спланировано завершение разработки и испытания ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".

      После принятия их на вооружение состоятся закупки серийных образцов, сообщает Министерство обороны Украины.

      Важно: Более миллиарда долларов в 2020 году потратят на оборонный заказ: на что именно

      В рамках ракетной программы продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса. Это происходит по личному поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

      Кроме того были определены основные приоритеты государственного оборонного заказа на 2020 год:

      • Военно-морские силы:
        разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов и боевых бронированных машин;
      • Войска противовоздушной обороны:
        восстановление зенитных ракетных комплексов, поставки радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной;
      • тактическая авиация:
        продолжение поставок модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су-25;
      • сухопутные войска:
        разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.

      Ракетный комплекс "Ольха": свойства

      Ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом 300 миллиметров, разработанный на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч".

      Следует знать: Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

      Масса ракеты около 800 килограммов, а время запуска полного залпа – около 48 секунд. максимальная дальность стрельбы до 70 километров для обычной "Ольхи" и 130 километров для модернизированной. Точность: до 10 метров при стрельбе на расстояние до 100 километров и 30 метров для более дальней.

      ракетний комплекс
      Ракетный комплекс "Ольха"

      Ракетный комплекс "Нептун": коротко

      Береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья.

      Максимальное количество ракет в таком комплексе достигает 24 единицы, а интервал их запуска в залпе колеблется между 3 и 5 секунд. Они способны достигать скорость в 900 километров в час.

      ракетний комплекс
      Ракетный комплекс "Нептун"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные силы Украины Укроборонпром Міністерство оборони України
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