Міноборони закупить 3 тисячі ракетних комплексів для війська: деталі

Міністерство оборони України у 2020 році планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів на суму понад 2,4 мільярда доларів. За рахунок розширення фінансування ракетної програми також сплановано завершення розроблення та випробування ракетних комплексів "Вільха" і "Нептун".

Після прийняття їх на озброєння відбудуться закупівлі серійних зразків, повідомляє Міністерство оборони України.

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У межах ракетної програми продовжується виконання програми створення багатофункціонального ракетного комплексу. Це відбувається за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Крім того було визначено основні пріоритети державного оборонного замовлення на 2020 рік:

Військово-морські сили :

розробка і постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний", катерів типу "Айленд", постачання вертольотів і бойових броньованих машин;

: розробка і постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний", катерів типу "Айленд", постачання вертольотів і бойових броньованих машин; Війська протиповітряної оборони :

відновлення зенітних ракетних комплексів, постачання радіолокаційних станцій, розгортання комплексів засобів автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною;

: відновлення зенітних ракетних комплексів, постачання радіолокаційних станцій, розгортання комплексів засобів автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною; тактична авіація:

продовження постачання модернізованих літаків типу МіГ-29, Су-27, Су-25;

продовження постачання модернізованих літаків типу МіГ-29, Су-27, Су-25; сухопутні війська:

розробка і постачання нових зразків ракетного і артилерійського озброєння, бронетехніки, автомобільної техніки, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, станцій радіоелектронної боротьби, снайперського озброєння.

Ракетний комплекс "Вільха": властивості

Ракетний комплекс з коригованим боєприпасом 300 міліметрів, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч".

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Маса ракети близько 800 кілограмів, а час запуску повного залпу – близько 48 секунд. максимальна дальність стрільби до 70 кілометрів для звичайної "Вільхи" та 130 кілометрів для модернізованої. Точність: до 10 метрів при стрільбі на відстань до 100 кілометрів та 30 метрів для більш дальної.



Ракетний комплекс "Вільха"

Ракетний комплекс "Нептун": коротко

Береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Він призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

Максимальна кількість ракет у таком комплексі досягає 24 одиниці, а інтервал їх запуску в залпі коливається між 3 і 5 секундами. Вони здатні досягати швидкість у 900 кілометрів за годину.



Ракетний комплекс "Нептун"