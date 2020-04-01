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      Вперше в Україні випробували ракету, створену за замкнутим циклом: відео

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      Ракетний комплекс "Вільха-М" (ілюстративне фото) / Пресслужба Олександра Турчинова

      30 – 31 березня відбулося успішне випробування ракети "Вільха-М". Її створило конструкторське бюро "Луч" в умовах замкнутого циклу.

      Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у фейсбуці. За його словами, вперше в Україні пройшли випробування такої ракети. У межах навчань вона вразила ціль на відстані у 120 кілометрів.

      Радимо ознаймитися Надсучасний комплекс "Вільха": чим унікальний ракетний щит України

      Данілов підкреслив, попри складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.

      Реалізація української ракетної програми проходить за активною участю Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

      До речі Міноборони закупить 3 тисячі ракетних комплексів для війська

      У грудні 2019 року українські військові провели успішне випробування комплексу "Вільха-М" на відстань у понад 100 кілометрів.

      Зауважимо! В лютому 2020 року тодішній міністр оборони Олексій Загороднюк повідомив, що Україна тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі та не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха". За його словами, на ракетну галузь порівняно з минулим роком планували збільшити витрати на 300 мільонів гривень. 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Зброя Міністерство оборони України Олексій Данілов РНБО
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