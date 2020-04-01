Вперше в Україні випробували ракету, створену за замкнутим циклом: відео

30 – 31 березня відбулося успішне випробування ракети "Вільха-М". Її створило конструкторське бюро "Луч" в умовах замкнутого циклу.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у фейсбуці. За його словами, вперше в Україні пройшли випробування такої ракети. У межах навчань вона вразила ціль на відстані у 120 кілометрів.

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Данілов підкреслив, попри складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.

Реалізація української ракетної програми проходить за активною участю Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

30-31 березня 2020 року ДККБ «Луч» на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети #ВільхаМ з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України за замкненим циклом виробництва. pic.twitter.com/vXtHncYRXH — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) April 1, 2020

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У грудні 2019 року українські військові провели успішне випробування комплексу "Вільха-М" на відстань у понад 100 кілометрів.

Зауважимо! В лютому 2020 року тодішній міністр оборони Олексій Загороднюк повідомив, що Україна тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі та не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха". За його словами, на ракетну галузь порівняно з минулим роком планували збільшити витрати на 300 мільонів гривень.