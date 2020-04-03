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      Україна успішно випробувала крилаті ракети "Нептун": наскільки вони точні – відео

      - Читать новость на русском
      Крилата ракета "Нептун" в дії / РНБО

      На Одещині військові успішно випробували комплекс крилатих ракет "Нептун". Ракети вразили наводні цілі на відстані близько 100 кілометрів. Під час випробувань перевірили дальність і точність крилатих ракет щодо ураження морських цілей.

      Ракети точно вразили наводні цілі на відстані близько 100 кілометрів. Про це повідомляє пресцентр РНБО

      Дивіться також Вперше в Україні випробували ракету, створену за замкнутим циклом: відео

      Цей тип ракет планують взяти на озброєння в Збройні сили України.

      Що відомо про ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун"

      Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, що призначений для для ураження:

      • бойових кораблів класів – крейсер, есмінець, фрегат, корвет, 
      • десантних, танкодесантных кораблів,
      • транспортних суден, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів,
      • берегових радіо-контрастних цілей,
      • в простих і складних метеорологічних умовах,
      • в будь-який час доби і року,
      • при активній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника.

      Дивіться відео випробувань крилатої ракети "Нептун":

      Скільки Україна витратить грошей на закупівлю ракет?Міноборони закупить ракетних комплексів на понад 2,4 мільярда гривень. Зокрема, на фінансування ракетної програми у 2020 році виділили на 300 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році.

      Загалом в межах оборонного замовлення на 2020 рік планується здійснити закупівлі на 21,25 мільярда гривень.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Збройні сили України Міністерство оборони України Новини України РНБО Зброя
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