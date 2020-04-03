Україна успішно випробувала крилаті ракети "Нептун": наскільки вони точні – відео
На Одещині військові успішно випробували комплекс крилатих ракет "Нептун". Ракети вразили наводні цілі на відстані близько 100 кілометрів. Під час випробувань перевірили дальність і точність крилатих ракет щодо ураження морських цілей.
Ракети точно вразили наводні цілі на відстані близько 100 кілометрів. Про це повідомляє пресцентр РНБО.
Дивіться також Вперше в Україні випробували ракету, створену за замкнутим циклом: відео
Цей тип ракет планують взяти на озброєння в Збройні сили України.
Що відомо про ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун"
Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, що призначений для для ураження:
- бойових кораблів класів – крейсер, есмінець, фрегат, корвет,
- десантних, танкодесантных кораблів,
- транспортних суден, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів,
- берегових радіо-контрастних цілей,
- в простих і складних метеорологічних умовах,
- в будь-який час доби і року,
- при активній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника.
Дивіться відео випробувань крилатої ракети "Нептун":
Скільки Україна витратить грошей на закупівлю ракет?Міноборони закупить ракетних комплексів на понад 2,4 мільярда гривень. Зокрема, на фінансування ракетної програми у 2020 році виділили на 300 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році.
Загалом в межах оборонного замовлення на 2020 рік планується здійснити закупівлі на 21,25 мільярда гривень.
Читайте також
-
Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фотосьогодні , 10:54
-
Закон "підправили": тепер бізнесу не гарантують звільнення від сплати орендисьогодні , 08:37
-
Перше китайське місто заборонить їсти котів та собак: як каратимуть порушниківсьогодні , 08:59
-
У Чернівцях попри жорсткий карантин понад 100 людей прощаються із загиблим військовим: фотосьогодні , 13:42
-
Дональд Трамп вдруге здав тест на коронавірус: результатсьогодні , 09:15
-
Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавіруссьогодні , 14:35