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      Боевики устроили мощный обстрел украинских воинов в районе Каменки

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      Боевики беспощадно обстреляли украинские позиции: где было горячо / Фото из открытых источников

      По состоянию на 12:00 5 апреля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции. Горячее всего было как на Донецком, так и на Луганском направлении.

      Донецкое направление

      Как сообщает пресс-служба Минобороны, в районе Каменки оккупанты провели три обстрела. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Обратите внимание Боевики коварно обстреляли жилой сектор возле Верхнеторецкого: есть раненая

      Еще один обстрел украинских позиций произошел недалеко от Гнутово. Здесь оккупанты использовали миномет 120 калибра.

      Луганское направление

      В районе Хутора Вольного боевики выпустили 2 мины 82 калибра по позициям Объединенных сил.

      В Минобороны подчеркивают, что подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств. К счастью, потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

      В течение суток 4 апреля оккупанты провели аж 14 обстрелов украинских позиций. По семь атак зафиксировали как районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и в районе "Севера". К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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