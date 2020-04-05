Боевики устроили мощный обстрел украинских воинов в районе Каменки
По состоянию на 12:00 5 апреля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции. Горячее всего было как на Донецком, так и на Луганском направлении.
Донецкое направление
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в районе Каменки оккупанты провели три обстрела. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Еще один обстрел украинских позиций произошел недалеко от Гнутово. Здесь оккупанты использовали миномет 120 калибра.
Луганское направление
В районе Хутора Вольного боевики выпустили 2 мины 82 калибра по позициям Объединенных сил.
В Минобороны подчеркивают, что подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств. К счастью, потерь среди подразделений Объединенных сил нет.
В течение суток 4 апреля оккупанты провели аж 14 обстрелов украинских позиций. По семь атак зафиксировали как районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и в районе "Севера". К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал.
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