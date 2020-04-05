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      Бойовики влаштували потужний обстріл українських воїнів у районі Кам’янки

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      Бойовики нещадно обстріляли українські позиції: де було гаряче / Міноборони

      Станом на 12:00 5 квітня проросійські бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції. Гаряче було як на Донецькому, так і на Луганському напрямку.

      Донецький напрямок

      Як повідомляє пресслужба Міноборони, у районі Кам’янки окупанти здійснили три обстріли. Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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      Ще один обстріл українських позицій відбувся неподалік Гнутового. Тут окупанти використовували міномет 120 калібру.

      Луганський напрямок

      В районі Хутора Вільного бойовики випустили 2 міни 82 калібру по позиціях Об’єднаних сил.

      У Міноборони підкреслюють, що підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь на провокації противника з наявних вогневих засобів. На щастя, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

      Упродовж доби 4 квітня окупанти здійснили аж 14 обстрілів українських позицій. По сім атак зафіксували як районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", так і у районі "Півночі". На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не постраждав.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Збройні сили України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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