Бойовики з гранатометів і мінами обстріляли українських воїнів: двох окупантів знищено

Упродовж доби 4 квітня проросійські бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Окупанти традиційно застосовували заборонену "Мінськом" зброю. Українським захисникам вдалось вчасно та результативно відреагувати на всі ворожі провокації. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, сім обстрілів з боку окупаційних військ зафіксували українські підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по оборонцях Широкиного, Тарамчука та Новомихайлівки.

Великокаліберні кулемети окупанти застосували поблизу населених пунктів Славне, Водяне та Опитне.

Зі стрілецької зброї обстріляли район села Павлопіль.

На цих напрямках підрозділи Об’єднаних сил оперативно припиняли вогневу активність противника, тож ворожі обстріли були нетривалими.

Також сім обстрілів окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Двічі бойовики відкривали вогонь по українських військовослужбовцях поблизу Оріхового. Тут ворог випустив по українських опорних пунктах дев'ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем.

Міномети калібрів 120- і 82 міліметри з загальною витратою вісім мін окупанти використали для обстрілу околиць Новотошківського.

Ще дві міни 82-го калібру вибухнули біля українських опорних пунктів поблизу села Новоолександрівка.

Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Травневе окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри – вісім мін, а також гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Вогонь російські найманці вели з напрямку селища Гольмівський поблизу Горлівки.

В районі Південного та Новолуганського ворожі війська застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Враховуючи реальну та значну небезпеку, на яку окупанти своїми злочинним діями наражають українських громадян, військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів", – додають у штабі.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. Щодо бойовиків, за даними розвідки, 4 квітня українські воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного – поранили.

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5 квітня по опівночі бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли українські позиції біля Кам’янки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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Упродовж доби 3 квітня бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, українські воїни ліквідували 3 російських окупантів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу