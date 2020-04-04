Проросійські окупанти гатили з артилерії: військові ліквідували 3 бойовиків

Окупанти на українському Донбасі продовжують цинічно обстрілювати позиції українських військових. 3 квітня вони застосовували заборонене мінськими угодами озброєння та упродовж доби відкривали вогонь по оборонцях.

Так, 3 квітня російські найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС.

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Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 3 квітня були зафіксовані 10 обстрілів.

Де стріляв ворог:

По захисниках Павлополя – випустили 43 міни 82-го калібру, застосовували також гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

Поблизу Авдіївки з боку Каштанового – 8 мін калібру 82 міліметри, згодом противник відкрив вогонь по цій ділянці зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки – окупанти 2 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Околиці Кам’янки – з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру.

Біля Новотроїцького – з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру.

У районі Опитного – 2 рази застосували великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли 6 разів.

Де гатили окупанти:

Поблизу Новотошківського – ворог тричі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти випустили тут 20 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри та 26 мін калібру 120 міліметрів.

В районі села Оріхове – російські збройні формування застосували міномети калібрів 120 міліметрів – 6 мін, 82 міліметри – 5 мін та станкові протитанкові гранатомети – 5 пострілів.

Біля Новозванівки – противник випустив 10 мін 82-го калібру.

Біля Луганського – стріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Під час обстрілів минулої доби наші військовослужбовці проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму тиші. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було,

– звітують у штабі ООС.

За попередніми даними розвідки, 3 квітня військовослужбовці ліквідували 3 російських окупантів.