Пророссийские оккупанты били из артиллерии: военные дали отпор, ликвидировали 3 боевиков
Оккупанты на украинском Донбассе продолжают цинично обстреливать позиции украинских военных. 3 апреля они применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение и в течение суток открывали огонь по защитникам.
Так, 3 апреля российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС.
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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 3 апреля были зафиксированы 10 обстрелов.
Где стрелял враг:
- По защитникам Павлополя – выпустили 43 мины 82-го калибра, применяли также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
- Вблизи Авдеевки со стороны Каштанового – 8 мин калибра 82 миллиметра, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.
- Вблизи Красногоровки – оккупанты 2 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Окрестности Каменки – из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.
- Возле Новотроицкого – из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.
- В районе Опросного – 2 раза применили крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли 6 раз.
Где стреляли оккупанты:
- Вблизи Новотошковского – враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и 26 мин калибра 120 миллиметров.
- В районе села Орехово – российские вооруженные формирования применили минометы калибров 120 миллиметров – 6 мин, 82 миллиметра – 5 мин и станковые противотанковые гранатометы – 5 выстрелов.
- Возле Новозвановки – противник выпустил 10 мин 82-го калибра.
- Возле Луганского – стреляли из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Во время обстрелов в минувшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима тишины. Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было,
– отчитываются в штабе ООС.
По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие ликвидировали 3 российских оккупантов.
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