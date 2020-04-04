Пророссийские оккупанты били из артиллерии: военные дали отпор, ликвидировали 3 боевиков

Оккупанты на украинском Донбассе продолжают цинично обстреливать позиции украинских военных. 3 апреля они применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение и в течение суток открывали огонь по защитникам.

Так, 3 апреля российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 3 апреля были зафиксированы 10 обстрелов.

Где стрелял враг:

По защитникам Павлополя – выпустили 43 мины 82-го калибра, применяли также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Вблизи Авдеевки со стороны Каштанового – 8 мин калибра 82 миллиметра, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки – оккупанты 2 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Каменки – из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Возле Новотроицкого – из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

В районе Опросного – 2 раза применили крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли 6 раз.

Где стреляли оккупанты:

Вблизи Новотошковского – враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и 26 мин калибра 120 миллиметров.

В районе села Орехово – российские вооруженные формирования применили минометы калибров 120 миллиметров – 6 мин, 82 миллиметра – 5 мин и станковые противотанковые гранатометы – 5 выстрелов.

Возле Новозвановки – противник выпустил 10 мин 82-го калибра.

Возле Луганского – стреляли из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Во время обстрелов в минувшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима тишины. Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было,

– отчитываются в штабе ООС.

По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие ликвидировали 3 российских оккупантов.