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      Боевики из гранатометов и минами обстреляли украинских воинов: двое оккупантов уничтожены

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      Как прошли сутки на Донбассе / Joinfo

      В течение суток 4 апреля пророссийские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Оккупанты традиционно применяли запрещенное "Минском" оружие. Украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.

      По информации пресс-центра Объединенных сил, семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали украинские подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток".

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      • Из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки.
      • Крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное.
      • Из стрелкового оружия обстреляли район села Павлополь.

      На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому вражеские обстрелы были непродолжительными.

      Также семь обстрелов оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      • Дважды боевики открывали огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехово. Здесь враг выпустил по украинским опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем.
      • Минометы калибров 120 и 82 миллиметра с общим расходом восемь мин оккупанты использовали для обстрела окрестностей Новотошковского.
      • Еще две мины 82-го калибра взорвались возле украинских опорных пунктов вблизи села Новоалександровка.
      • Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра – восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
      • Огонь российские наемники вели с направления поселка Гольмовский вблизи Горловки.
        В районе Южного и Новолуганского вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      "Учитывая реальную и значительную опасность, на которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", – добавляют в штабе.

      За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. В отношении боевиков, по данным разведки, 4 апреля украинские воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили.

      Также украинские военнослужащие 4 апреля прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет

      5 апреля после полуночи боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции возле Каменки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

      Случаев заболевания коронавирус среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

      Обратите внимание На Донбассе от мин погибли более 10 мирных жителей с начала года: детали

      Упродовж доби 3 квітня бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, українські воїни ліквідували 3 російських окупантів.

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины
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