Боевики из гранатометов и минами обстреляли украинских воинов: двое оккупантов уничтожены

В течение суток 4 апреля пророссийские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Оккупанты традиционно применяли запрещенное "Минском" оружие. Украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.

По информации пресс-центра Объединенных сил, семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали украинские подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток".

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Из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки.

Крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное.

Из стрелкового оружия обстреляли район села Павлополь.

На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому вражеские обстрелы были непродолжительными.

Также семь обстрелов оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дважды боевики открывали огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехово . Здесь враг выпустил по украинским опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем.

. Здесь враг выпустил по украинским опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 и 82 миллиметра с общим расходом восемь мин оккупанты использовали для обстрела окрестностей Новотошковского.

Еще две мины 82-го калибра взорвались возле украинских опорных пунктов вблизи села Новоалександровка.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра – восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра – восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь российские наемники вели с направления поселка Гольмовский вблизи Горловки.

В районе Южного и Новолуганского вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Учитывая реальную и значительную опасность, на которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", – добавляют в штабе.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. В отношении боевиков, по данным разведки, 4 апреля украинские воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили.

Также украинские военнослужащие 4 апреля прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет

5 апреля после полуночи боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции возле Каменки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирус среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Упродовж доби 3 квітня бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, українські воїни ліквідували 3 російських окупантів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу