17:25
5 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      На полігоні тестують модернізований танк Т-72: фото

      - Читать новость на русском
      Випробування танку Т-72 / Міноборони України

      На полігоні "Десна", що розташований на Чернігівщині, проходять випробування танка Т-72, який виготовили для потреб Збройних сил України.

      Випробувальна бригада перевіряє основні тактико-технічні характеристики в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації, повідомляє пресслужба Міноборони.

      Важливо Україна успішно випробувала крилаті ракети "Нептун": наскільки вони точні – відео

      У Міноборони додали, що танк модернізували спеціально для потреб військовослужбовців ЗСУ. На дослідному зразку встановили прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами та нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

      Чим оснащений танк Т-72

      • Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції та супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.
      • Встановили потужніший двигун, замінили елементів ходової частини та додали систему відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.
      • Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

      Планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.


      Випробування танку Т-72 / Фото Міноборони

      Додамо, що за останню добу бойовики влаштували потужний обстріл українських воїнів у районі Кам'янки. Гаряче було як на Донецькому, так і на Луганському напрямку.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Проросійські бойовики Збройні сили України Зброя Міністерство оборони України Війна
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:07 Українських лікарів в Італії привітали піснями Руслани: відео
      Новини світу 4280
      сьогодні , 12:03 У ЗСУ зафіксували 3 випадки COVID-19, понад 100 армійців на самоізоляції
      Новини України 6835
      сьогодні , 13:01 COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 44272
      сьогодні , 14:21 Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники гасять два вогнища
      Новини України 6022
      сьогодні , 11:37 Коронавірус в Росії: кількість хворих збільшилася до 4731 людини
      Лікування 154478
      сьогодні , 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      Лікування 110300
      сьогодні , 11:44 Через пожежу на Хрещатику 5 районів Києва залишилися без зв'язку та кілька вулиць – без світла
      Новини України 13973
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      Новини нерухомості 2633
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Відкладаєт все на потім? Розповідаємо як з цим боротися
      Наталія Кадя
      сьогодні , 09:30 Тарифи на газ у квітні 2020: скільки заплатять українці
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук