На полігоні тестують модернізований танк Т-72: фото

На полігоні "Десна", що розташований на Чернігівщині, проходять випробування танка Т-72, який виготовили для потреб Збройних сил України.

Випробувальна бригада перевіряє основні тактико-технічні характеристики в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації, повідомляє пресслужба Міноборони.

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У Міноборони додали, що танк модернізували спеціально для потреб військовослужбовців ЗСУ. На дослідному зразку встановили прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами та нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Чим оснащений танк Т-72

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції та супутниковою навігаційною системи , що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

та , що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій. Встановили потужніший двигун , замінили елементів ходової частини та додали систему відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

, замінили елементів ходової частини та додали для спрощення маневрування бойової машини. Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

Планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.



Випробування танку Т-72 / Фото Міноборони

Додамо, що за останню добу бойовики влаштували потужний обстріл українських воїнів у районі Кам'янки. Гаряче було як на Донецькому, так і на Луганському напрямку.