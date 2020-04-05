На полігоні тестують модернізований танк Т-72: фото
На полігоні "Десна", що розташований на Чернігівщині, проходять випробування танка Т-72, який виготовили для потреб Збройних сил України.
Випробувальна бригада перевіряє основні тактико-технічні характеристики в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації, повідомляє пресслужба Міноборони.
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У Міноборони додали, що танк модернізували спеціально для потреб військовослужбовців ЗСУ. На дослідному зразку встановили прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами та нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.
Чим оснащений танк Т-72
- Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції та супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.
- Встановили потужніший двигун, замінили елементів ходової частини та додали систему відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.
- Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.
Планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.
Випробування танку Т-72 / Фото Міноборони
Додамо, що за останню добу бойовики влаштували потужний обстріл українських воїнів у районі Кам'янки. Гаряче було як на Донецькому, так і на Луганському напрямку.
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