Оккупанты беспощадно били по украинским позициям: 21 обстрел за сутки
В течение суток 18 октября пророссийские боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
К счастью, несмотря на массовые обстрелы, украинские войска за прошедшие сутки не понесли потерь, сообщает Операция объединенных сил.
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В частности, оккупанты 11 раз обстреляли позиции Украины в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
- у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Павлополя – из стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции в районе ответственности группировки "Север":
- дважды у Новолуганского-из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
- неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.