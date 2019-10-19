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      Оккупанты беспощадно били по украинским позициям: 21 обстрел за сутки

      6 Читати новину українською
      Оккупанты 18 октября 21 раз обстреляли украинские позиции
      Оккупанты 18 октября 21 раз обстреляли украинские позиции / ua.112.ua

      В течение суток 18 октября пророссийские боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

      К счастью, несмотря на массовые обстрелы, украинские войска за прошедшие сутки не понесли потерь, сообщает Операция объединенных сил.

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      В частности, оккупанты 11 раз обстреляли позиции Украины в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

      • четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
      • у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
      • в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Павлополя – из стрелкового оружия.

      Кроме того, российские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции в районе ответственности группировки "Север":

      • дважды у Новолуганского-из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
      • неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

      карта розведення військ
      План разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пророссийские боевики Разведение войск Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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