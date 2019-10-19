Оккупанты беспощадно били по украинским позициям: 21 обстрел за сутки

В течение суток 18 октября пророссийские боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

К счастью, несмотря на массовые обстрелы, украинские войска за прошедшие сутки не понесли потерь, сообщает Операция объединенных сил. Интересно: Террорист Бородай рассказал подробности ликвидации Захарченко, Гиви и Моторолы В частности, оккупанты 11 раз обстреляли позиции Украины в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов;

у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Павлополя – из стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции в районе ответственности группировки "Север": дважды у Новолуганского-из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

План разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала