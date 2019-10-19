Окупанти нещадно гатили по українських позиціях: 21 обстріл за добу
Протягом доби 18 жовтня проросійські бойовики 21 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.
На щастя, попри масові обстріли, українські війська минулої доби не зазнали втрат, повідомляє Операція об'єднаних сил.
Цікаво: Терорист Бородай розповів подробиці ліквідації Захарченка, Гіві та Мотороли
Зокрема, окупанти 11 разів обстріляли позиції України в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- чотири рази біля Водяного на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів;
- біля Талаківки – з великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
- у районі Березового та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя – зі стрілецької зброї.
Крім того, російські найманці 10 разів обстріляли українські позиції в районі відповідальності угруповання "Північ":
- двічі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- два рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1;
- неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.