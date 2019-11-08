Оккупанты беспощадно обстреливают украинские позиции: погиб военный, еще 4 ранены

В течение суток 7 ноября оккупационные российские войска 20 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский защитник, еще четверо военных получили ранения.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты, сообщает штаб ООС.

Важно! Недавно сделал предложение любимой: известно имя погибшего на Донбассе бойца

В частности, оккупанты совершили 10 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

трижды возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;

три раза недалеко от Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Песков – из РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;

возле Опытного – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

Кроме того, пророссийские боевики 10 раз стреляли по позициям группировки "Север":

дважды вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

два раза у Южного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Луганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Хутора Вольного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В течение ночи на 8 ноября оккупанты осуществили один обстрел по позициям украинских военных. К счастью, обошлось без потерь.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала