Оккупанты беспощадно обстреливают украинские позиции: погиб военный, еще 4 ранены
В течение суток 7 ноября оккупационные российские войска 20 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский защитник, еще четверо военных получили ранения.
Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты, сообщает штаб ООС.
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В частности, оккупанты совершили 10 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":
- трижды возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;
- три раза недалеко от Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Песков – из РПГ и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;
- возле Опытного – из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.
Кроме того, пророссийские боевики 10 раз стреляли по позициям группировки "Север":
- дважды вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- два раза у Южного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды в районе Луганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Хутора Вольного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В течение ночи на 8 ноября оккупанты осуществили один обстрел по позициям украинских военных. К счастью, обошлось без потерь.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
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