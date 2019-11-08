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      Оккупанты беспощадно обстреливают украинские позиции: погиб военный, еще 4 ранены

      11 Читати новину українською
      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный / vchasnoua.com

      В течение суток 7 ноября оккупационные российские войска 20 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский защитник, еще четверо военных получили ранения.

      Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты, сообщает штаб ООС.

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      В частности, оккупанты совершили 10 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

      • трижды возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;
      • три раза недалеко от Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Песков – из РПГ и стрелкового оружия;
      • вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;
      • возле Опытного – из станковых противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

      Кроме того, пророссийские боевики 10 раз стреляли по позициям группировки "Север":

      • дважды вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
      • два раза у Южного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды в районе Луганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Хутора Вольного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      В течение ночи на 8 ноября оккупанты осуществили один обстрел по позициям украинских военных. К счастью, обошлось без потерь.

      окуповані території, Донбас, карта
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Потери Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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