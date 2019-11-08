Окупанти нещадно обстрілюють українські позиції: загинув військовий, ще 4 поранені
Протягом доби 7 листопада окупаційні російські війська 20 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український захисник, ще четверо військових отримали поранення.
Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети, повідомляє штаб ООС.
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Зокрема, окупанти здійснили 10 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- тричі біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів та протитанковими керованими ракетами;
- три рази неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;
- біля Опитного – з станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.
Крім того, проросійські бойовики 10 разів стріляли по позиціях угруповання "Північ":
- двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;
- два рази біля Південного – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Протягом ночі на 8 листопада окупанти здійснили один обстріл по позиціях українських військових. На щастя, обійшлося без втрат.
Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу
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