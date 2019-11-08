07:22
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Окупанти нещадно обстрілюють українські позиції: загинув військовий, ще 4 поранені

      15 Читать новость на русском
      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий
      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий / vchasnoua.com

      Протягом доби 7 листопада окупаційні російські війська 20 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український захисник, ще четверо військових отримали поранення.

      Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети, повідомляє штаб ООС.

      Важливо! Недавно освідчився коханій: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця

      Зокрема, окупанти здійснили 10 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • тричі біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів та протитанковими керованими ракетами;
      • три рази неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;
      • поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;
      • біля Опитного – з станкових протитанкових гранатометів;
      • неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

      Крім того, проросійські бойовики 10 разів стріляли по позиціях угруповання "Північ":

      • двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;
      • два рази біля Південного – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • двічі у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
      • неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      Протягом ночі на 8 листопада окупанти здійснили один обстріл по позиціях українських військових. На щастя, обійшлося без втрат.

      окуповані території, Донбас, карта
      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Цемах готовий свідчити у справі MH17: бойовик назвав умову
      сьогодні
      1195
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      сьогодні , 00:53 Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      Катерина Козачинська 559
      Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      7 листопада , 22:21 Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      Ірина Кошанська 1304
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      7 листопада , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4501
      Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      7 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      Ольга Черненко 342
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      7 листопада , 21:55 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      Юрій Семенюк 1363
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук