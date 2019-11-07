Недавно освідчився коханій: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця

На Донбасі 7 вересня через провокаційні обстріли проросійських бойовиків загинув 23-річний військовий Герман Бродніков. Ще троє його побратимів отримали поранення.

Герман служив у 92-гій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка ще з 2016 року, повідомили у бригаді.

Важливо: Розведення сил біля Богданівки стартує 8 листопада, якщо не буде обстрілів

Бійці 92-ї ОМБр забезпечували свій підрозділ лісом-кругляком для обладнання позицій. Коли військові почали вивантажувати деревину біля взводно-опорного пункту, їх прицільно обстріляли підконтрольні РФ бойовики з установки ПТУР.

Одна ракета влучила точно у машину УРАЛ, біля якої і працювали захисники. На превеликий жаль, на місці загинув старший солдат Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки. Висловлюємо глибокі співчуття мамі та батьку Героя,

– зазначили побратими.

Ще троє військових під час обстрілу зазнали серйозних поранень різного ступеня тяжкості. Один із бійців перебуває у важкому стані.

До слова, лише у жовтні військовий зробив пропозицію своїй коханій Ірині. Дівчина сказала "так" і погодилась стати його дружиною.

Сама дівчина також підтвердила смерть Германа у своєму фейсбуці.

"Рідний мій, моє серце плаче, я не змогла обійняти тебе, не змогла сказати як сильно тебе люблю. Ти завжди будеш в моєму серці. Світла пам'ять", – написала Ірина.

Зауважимо, з початку доби, 7 листопада, ворог 15 разів обстріляв українські позиції. Бойовики гатили з протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів і заборонених мінськими угодами мінометів.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу