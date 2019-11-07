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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Недавно освідчився коханій: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця

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      На Донбасі загинув військовий Герман Бродніков
      На Донбасі загинув військовий Герман Бродніков / Колаж 24 каналу

      На Донбасі 7 вересня через провокаційні обстріли проросійських бойовиків загинув 23-річний військовий Герман Бродніков. Ще троє його побратимів отримали поранення.

      Герман служив у 92-гій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка ще з 2016 року, повідомили у бригаді.

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      Бійці 92-ї ОМБр забезпечували свій підрозділ лісом-кругляком для обладнання позицій. Коли військові почали вивантажувати деревину біля взводно-опорного пункту, їх прицільно обстріляли підконтрольні РФ бойовики з установки ПТУР. 

      Одна ракета влучила точно у машину УРАЛ, біля якої і працювали захисники. На превеликий жаль, на місці загинув старший солдат Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки. Висловлюємо глибокі співчуття мамі та батьку Героя,
      – зазначили побратими.

      Ще троє військових під час обстрілу зазнали серйозних поранень різного ступеня тяжкості. Один із бійців перебуває у важкому стані. 

       

      До слова,  лише у жовтні військовий зробив пропозицію своїй коханій Ірині. Дівчина сказала "так" і погодилась стати його дружиною.

      Сама дівчина також підтвердила смерть Германа у своєму фейсбуці.

      "Рідний мій, моє серце плаче, я не змогла обійняти тебе, не змогла сказати як сильно тебе люблю. Ти завжди будеш в моєму серці.  Світла пам'ять", – написала Ірина.

       

      Зауважимо, з початку доби, 7 листопада, ворог 15 разів обстріляв українські позиції. Бойовики гатили з протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів і заборонених мінськими угодами мінометів.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви Збройні сили України
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