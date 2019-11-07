Окупанти посилили обстріли: на Донбасі загинув військовий, ще 4 поранені

Лише за поточну добу ворог цинічно вів вогонь по українських позиціях із протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів і заборонених мінськими угодами мінометів. Вогонь з боку окупантів фіксували вже 15 разів. Від потужних обстрілів загинув український оборонець, ще 4 військових отримали поранення.

Про погіршення ситуації на передовій інформує штаб ООС. Так, 8 ворожих обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, противник стріляв біля Кримського, Південного, Луганського, Новолуганського та Майорська.

Важливо: Розведення сил біля Богданівки стартує 8 листопада, якщо не буде обстрілів

А ось в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів: біля Авдіївки, Пісків, Гнутового, Опитного та Красногорівки.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, ще 4 наших захисники отримали поранення,

– передають у штабі ООС.

Увага! Посилення обстрілів на Донбасі відбувається на тлі розведення сил на деяких ділянках фронту. Окупанти ведуть обстріли не у цих місцях безпосередньо, а на інших територіях лінії зіткнення. Хоча є і провокативні випадки, коли бойовики стріляють зовсім близько біля Золотого або ж Петрівського. Річ у тім, що в разі обстрілів цих населених пунктів розведення сил і засобів відтягувалось би й надалі.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу