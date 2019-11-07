Оккупанты усилили обстрелы: на Донбассе погиб военный, еще 4 ранены

Только за текущие сутки враг цинично вел огонь по украинским позициям из противотанковых управляемых ракет, гранатометов, пулеметов и запрещенных минскими соглашениями минометов. Огонь со стороны оккупантов фиксировали уже 15 раз. От мощных обстрелов погиб украинский защитник, еще 4 военных получили ранения.

Об ухудшении ситуации на передовой информирует штаб ООС. Так, 8 вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, противник стрелял возле Крымского, Южного, Луганского, Новолуганского и Майорска.

Важно: Разведение сил возле Богдановки стартует 8 ноября, если не будет обстрелов

А вот в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: возле Авдеевки, Песков, Гнутова, Опытного и Красногоровки.

На протяжении текущих суток в результате обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил, еще 4 наших защитника получили ранения,

– передают в штабе ООС.

Внимание! Усиление обстрелов на Донбассе происходит на фоне разведения сил на некоторых участках фронта. Оккупанты ведут обстрелы не в этих местах напрямую, а на других территориях линии соприкосновения. Хотя есть и провокационные случаи, когда боевики стреляют совсем близко возле Золотого или же Петровского. Дело в том, что в случае обстрелов этих населенных пунктов разведение сил и средств оттягивалось бы и дальше.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала