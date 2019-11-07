19:31
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Оккупанты усилили обстрелы: на Донбассе погиб военный, еще 4 ранены

      54 Читати новину українською
      На Донбассе погиб военный
      На Донбассе погиб военный / 24 канал

      Только за текущие сутки враг цинично вел огонь по украинским позициям из противотанковых управляемых ракет, гранатометов, пулеметов и запрещенных минскими соглашениями минометов. Огонь со стороны оккупантов фиксировали уже 15 раз. От мощных обстрелов погиб украинский защитник, еще 4 военных получили ранения.

      Об ухудшении ситуации на передовой информирует штаб ООС. Так, 8 вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, противник стрелял возле Крымского, Южного, Луганского, Новолуганского и Майорска.

      Важно: Разведение сил возле Богдановки стартует 8 ноября, если не будет обстрелов

      А вот в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: возле Авдеевки, Песков, Гнутова, Опытного и Красногоровки.

      На протяжении текущих суток в результате обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил, еще 4 наших защитника получили ранения,
      – передают в штабе ООС.

      Внимание! Усиление обстрелов на Донбассе происходит на фоне разведения сил на некоторых участках фронта. Оккупанты ведут обстрелы не в этих местах напрямую, а на других территориях линии соприкосновения. Хотя есть и провокационные случаи, когда боевики стреляют совсем близко возле Золотого или же Петровского. Дело в том, что в случае обстрелов этих населенных пунктов разведение сил и средств оттягивалось бы и дальше.

      карта окупованих теритоій ООС війна на Донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмене Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня
      6491
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Жертвы Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "В 20 лет мои дети стали седыми": убийца Гонгадзе обвинил журналистов в бедах его семьи
      сегодня , 18:45 "В 20 лет мои дети стали седыми": убийца Гонгадзе обвинил журналистов в бедах его семьи
      Катерина Петренко 171
      Международный диплом для школьника: опыт юных украинцев
      сегодня , 18:01 Международный диплом для школьника: опыт юных украинцев
      Анатолій Яворський 20
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      670
      От чего зависит реинтеграция Донбасса?
      сегодня , 17:17 От чего зависит реинтеграция Донбасса?
      Ярослав Голобородько 206
      "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      сегодня , 17:00 "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      Борис Немировський 893
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук