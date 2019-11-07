Недавно сделал предложение любимой: известно имя погибшего на Донбассе бойца

На Донбассе 7 сентября из-за провокационных обстрелов пророссийских боевиков погиб 23-летний военнослужащий Герман Бродников. Еще трое его сослуживцев получили ранения.

Герман служил в 92-ой отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко еще с 2016 года, сообщили в бригаде.

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Бойцы 92-й ОМБр обеспечивали свое подразделение лесом-кругляком для оборудования позиций. Когда военные начали выгружать древесину возле взводного-опорного пункта, их прицельно обстреляли подконтрольные РФ боевики из установке ПТУР.

Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, возле которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было было всего 23 года. Выражаем глубокие соболезнования маме и отцу Героя,

– отметили сослуживцы.

Еще трое военнослужащих во время обстрела получили серьезные ранения различной степени тяжести. Один из бойцов находится в тяжелом состоянии.

К слову, только в октябре военный сделал предложение своей возлюбленной Ирине. Девушка сказала "да" и согласилась стать его женой.

Сама девушка также подтвердила смерть Германа в своем фейсбуке.

"Родной мой, мое сердце плачет, я не смогла обнять тебя, не смогла сказать как сильно тебя люблю. Ты всегда будешь в моем сердце. Светлая память", – написала Ирина.

Заметим, с начала суток, 7 ноября, враг 15 раз обстрелял украинские позиции. Боевики били из противотанковых управляемых ракет, гранатометов, пулеметов и запрещенных минскими соглашениями минометов.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала