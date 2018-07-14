Оккупанты били из тяжелого вооружения: среди украинских воинов есть раненые

Пророссийские боевики на Донбассе в пятницу, 13 июля, 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом утром 14 июля отчитывается штаб Операции Объединенных сил.

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По данным штаба, ситуация оставалась контролируемой, несмотря на то, что российские оккупационные войска по всей линии соприкосновения нарушали режим прекращения огня. Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего за минувшие сутки украинские воины насчитали 24 обстрела со стороны оккупантов, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения.

В штабе отмечают, что в частности на Мариупольском направлении враг увеличил калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружения, с которого обстрелял позиции Объединенных сил. В районе Водяного в сторону украинских защитников прилетело 5 мин калибром 120 миллиметров.

Именно вследствие обстрелов на этом направлении двое украинских военных получили ранения.

Уже с начала субботы оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.