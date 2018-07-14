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Окупанти гатили з важкого озброєння: серед українських воїнів є поранені

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Проросійські окупанти 24 рази порушили режим тиші 13 липня
Проросійські окупанти 24 рази порушили режим тиші 13 липня / Олексій Годзенко/24 Канал

Проросійські бойовики на Донбасі у п'ятницю, 13 липня, 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військовій у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це вранці 14 липня звітує штаб Операції Об'єднаних сил.

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За даними штабу, ситуація залишалася контрольованою, попри те, що російські окупаційні війська по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню. Противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Загалом за минулу добу українські воїни нарахували 24 обстріли зі сторони окупантів, у тому числі 2 рази з важкого озброєння.

У штабі зауважують, що зокрема на Маріупольському напрямку ворог збільшив калібр забороненого Мінськими домовленостями озброєння, з якого обстріляв позиції Об’єднаних сил. У районі Водяного у бік українських захисників прилетіло 5 мін калібром 120 міліметри.

Саме внаслідок обстрілів на цьому напрямку двоє українських військових зазнали поранень.

Вже від початку суботи окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках.

 

Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Новини України
Джерело: 24 Канал
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