Оккупанты блокируют украинские радиостанции в Крыму: инфографика

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских FM-радиостанций.

Исследователи из "Крымской правозащитной группы" проверили 13 частот семи украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания право на вещание на территории северных районов Крыма. Сигнал туда идет с подконтрольных Украине Чаплинки и Чонгара.

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Мониторинг провели в таких населенных пунктах:

Надежино – работают 3 украинских радиостанции против российских 2;

Красноармейское – 2 украинские, 4 русские;

Вишневка – 1 украинская, 5 российских;

Крепкое – 2 украинские, 5 российских;

Танковое – украинских нет, 5 российских;

Пролетарка – 1 украинская, 5 российских;

Красноперекопск – 1 украинская, 5 российских;

Совхозное – нету, 5 российских;

Таврическое – 1 украинская, 5 российских;

Рисовое – нету, 5 российских;

Почетное – 1 украинская, 5 российских;

Перекоп – 3 украинских, 4 российских;

Армянск – 1 украинская, 5 российских;

Суворово – нету, 5 российских;

Пятихатка – нету, 5 российских;

Карповая балка – нету, 5 российских;

Филатовка – 2 украинские, 5 российских;

Ишунь – 1 украинская, 5 российских;

Томашовка – 3 украинских, 5 российских;

Воинка – 1 украинская, 5 российских.



Статистика рабочих украинских радиостанций на севере Крыма: инфографика

Так, среди семи украинских радиостанций, которые имеют свои частоты на оккупированном полуострове, оказались: "Армия FM", "Радио Крым Реалии", "Радио НВ", UA Радио "Луч", Meydan FM, UA: Радио "Культура" и "Перец FM".

Согласно результатам исследования, на частотах некоторых из этих украинских радиостанций звучат или российские радио, или сигнал просто отсутствует.

В организации делают такой вывод по исследованию: в последнее время оккупационные власти Крыма специально глушат сигнал украинских вещателей, в частности, путем включения российских радиостанций на тех же частотах.