Оккупанты блокируют украинские радиостанции в Крыму: инфографика
Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских FM-радиостанций.
Исследователи из "Крымской правозащитной группы" проверили 13 частот семи украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания право на вещание на территории северных районов Крыма. Сигнал туда идет с подконтрольных Украине Чаплинки и Чонгара.
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Мониторинг провели в таких населенных пунктах:
Надежино – работают 3 украинских радиостанции против российских 2;
Красноармейское – 2 украинские, 4 русские;
Вишневка – 1 украинская, 5 российских;
Крепкое – 2 украинские, 5 российских;
Танковое – украинских нет, 5 российских;
Пролетарка – 1 украинская, 5 российских;
Красноперекопск – 1 украинская, 5 российских;
Совхозное – нету, 5 российских;
Таврическое – 1 украинская, 5 российских;
Рисовое – нету, 5 российских;
Почетное – 1 украинская, 5 российских;
Перекоп – 3 украинских, 4 российских;
Армянск – 1 украинская, 5 российских;
Суворово – нету, 5 российских;
Пятихатка – нету, 5 российских;
Карповая балка – нету, 5 российских;
Филатовка – 2 украинские, 5 российских;
Ишунь – 1 украинская, 5 российских;
Томашовка – 3 украинских, 5 российских;
Воинка – 1 украинская, 5 российских.
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Так, среди семи украинских радиостанций, которые имеют свои частоты на оккупированном полуострове, оказались: "Армия FM", "Радио Крым Реалии", "Радио НВ", UA Радио "Луч", Meydan FM, UA: Радио "Культура" и "Перец FM".
Согласно результатам исследования, на частотах некоторых из этих украинских радиостанций звучат или российские радио, или сигнал просто отсутствует.
В организации делают такой вывод по исследованию: в последнее время оккупационные власти Крыма специально глушат сигнал украинских вещателей, в частности, путем включения российских радиостанций на тех же частотах.