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      Оккупанты блокируют украинские радиостанции в Крыму: инфографика

      76 Читати новину українською
      Крым
      Крым / Фото из открытых источников

      Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских FM-радиостанций.

      Исследователи из "Крымской правозащитной группы" проверили 13 частот семи украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания право на вещание на территории северных районов Крыма. Сигнал туда идет с подконтрольных Украине Чаплинки и Чонгара.

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      Мониторинг провели в таких населенных пунктах:

      Надежино – работают 3 украинских радиостанции против российских 2;
      Красноармейское – 2 украинские, 4 русские;
      Вишневка – 1 украинская, 5 российских;
      Крепкое – 2 украинские, 5 российских;
      Танковое – украинских нет, 5 российских;
      Пролетарка – 1 украинская, 5 российских;
      Красноперекопск – 1 украинская, 5 российских;
      Совхозное – нету, 5 российских;
      Таврическое – 1 украинская, 5 российских;
      Рисовое – нету, 5 российских;
      Почетное – 1 украинская, 5 российских;
      Перекоп – 3 украинских, 4 российских;
      Армянск – 1 украинская, 5 российских;
      Суворово – нету, 5 российских;
      Пятихатка – нету, 5 российских;
      Карповая балка – нету, 5 российских;
      Филатовка – 2 украинские, 5 российских;
      Ишунь – 1 украинская, 5 российских;
      Томашовка – 3 украинских, 5 российских;
      Воинка – 1 украинская, 5 российских.

      радіо Крим станції Росія сигнал
      Статистика рабочих украинских радиостанций на севере Крыма: инфографика

      Так, среди семи украинских радиостанций, которые имеют свои частоты на оккупированном полуострове, оказались: "Армия FM", "Радио Крым Реалии", "Радио НВ", UA Радио "Луч", Meydan FM, UA: Радио "Культура" и "Перец FM".

      Согласно результатам исследования, на частотах некоторых из этих украинских радиостанций звучат или российские радио, или сигнал просто отсутствует.

      В организации делают такой вывод по исследованию: в последнее время оккупационные власти Крыма специально глушат сигнал украинских вещателей, в частности, путем включения российских радиостанций на тех же частотах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика Украина – Россия Аннексия Крыма
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