Окупанти блокують українські радіостанції в Криму: інфографіка
Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російських FM-радіостанцій.
Дослідники із "Кримської правозахисної групи" перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацради з питань телебачення і радіомовлення право на мовлення на території північних районів Криму. Сигнал туди йде із підконтрольних Україні Чаплинки та Чонгара.
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Моніторинг провели у таких населених пунктах:
Надьожино – працюють 3 українські радіостанції проти російських 2
Красноармійське – 2 українські, 4 російські;
Вишньовка – 1 українська, 5 російських;
Кріпке – 2 українські, 5 російських;
Танкове – українських немає, 5 російських;
Пролетарка – 1 українська, 5 російських;
Красноперекопськ – 1 українська, 5 російських;
Совхозне – немає, 5 російських;
Таврійське – 1 українська, 5 російських;
Рисове – немає, 5 російських;
Почетне – 1 українська, 5 російських;
Перекоп – 3 українські, 4 російські;
Армянськ – 1 українська, 5 російських;
Суворове – немає, 5 російських;
П’ятихатка – немає, 5 російських;
Карпова балка – немає, 5 російських;
Філатівка – 2 українські, 5 російських;
Ішунь – 1 українська, 5 російських;
Томашівка – 3 українські, 5 російських;
Воїнка – 1 українська, 5 російських.
Статистика робочих українських радіостанцій на півночі Криму: інфографіка
Так, серед семи українських радіостанцій, які мають свої частоти на окупованому півострові опинилися: "Армія FM", "Радіо Крим Реалії", "Радіо НВ", UA Радіо "Промінь", Meydan FM, UA:Радіо "Культура" і "Перець FM".
Згідно з результатами дослідження, на частотах деяких із цих українських радіостанцій звучать або російські радіо, або сигнал просто відсутній.
В організації роблять такий висновок щодо дослідження: останнім часом окупаційна влада Криму спеціально глушить сигнал українських мовників, зокрема, шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах.