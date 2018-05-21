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Оккупанты цинично обстреляли Марьинку: погиб гражданский

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В результате обстрела российско-оккупационными войсками прифронтовой Марьинки погиб мирный житель.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Как доложил ему глава Марьинской райгосадминистрации, в результате обстрела погиб 36-летний житель Марьинки, которого звали Михаил.

Мужчина как раз возился на своем дворе на окраине населенного пунтка, когда боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Медики из скорой, которые приехали на вызов, констатировали смерть, однако забрать тело мужчины не успели из-за того, что оккупанты усилили огонь.

18 мая в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, Луганской области, погиб 13-летний мальчик и его отец.

Теги: Новости Украины Павел Жебривский Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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