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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Окупанти цинічно обстріляли Мар'їнку: загинув цивільний

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Внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами прифронтової Мар'їнки загинув мирний мешканець.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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Як доповів йому голова Мар’їнської райдержадміністрації, внаслідок обстрілу загинув 36-річний житель Мар'їнки, якого звали Михайло.

Чоловік саме порався на своєму подвір'ї на околиці населеного пунтку, коли бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Медики зі швидкої, які приїхали на виклик, констатували смерть, проте забрати тіло чоловіка не встигли через те, що окупанти посилили вогонь.

18 травня внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик і його батько.

Теги: Новини України Павло Жебрівський Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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