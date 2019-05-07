Оккупанты дважды обстреляли из минометов Троицкое и понесли большие потери

За минувшие сутки пророссийские оккупанты на Донбассе осуществили 12 обстрелов украинских позиций. Трижды они применяли запрещенные минскими договоренностями 120-миллиметровые минометы. Однако украинские военные дали им достойный отпор: 5 боевиков были ликвидированы.

Оккупанты 6 мая выделились также тем, что дважды обстреляли населенный пункт Троицкое из минометов. Таким образом они поставили под угрозу жизни местных жителей. К счастью, жители Троицкого не пострадали.

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Кроме того, враг вел огонь вблизи таких населенных пунктов, как: Талаковка, Павлополь, Лебединское, Марьинка и Гранитное. К счастью, украинская сторона не понесла потерь. А вот 5 оккупантов были ликвидированы силами ООС.

Кстати, с утра 7 мая уже зафиксированы новые обстрелы на Донбассе. Обстрелы пророссийские боевики вели вблизи Авдеевки, Гнутово и Богдановки. В результате этих действий один украинский военный получил ранение.