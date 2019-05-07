В период с 3 по 5 мая миссия ОБСЕ зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня Град, расположенных в ОРДЛО, в частности в центре Луганска, с нарушением линии отвода.

В соответствующем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отмечается, что 3 мая мини-беспилотник зафиксировал семь реактивных систем залпового огня БМ-21 на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск и 8 таких систем в населенном пункте Садовый.

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А уже 4 мая беспилотник зафиксовав пять танков Т-72, ​​пять самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, десять буксируемых гаубиц, пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов 9К35 Стрела-10 и два противотанковых ракетных комплексов 9К111 Фагот в центре Луганска.

За пределами выделенных мест хранения вооружения 3 мая беспилотник СММ зафиксировал 12 танков Т-64, семь самоходных гаубиц 2С1, 12 буксируемых гаубиц Д-30 и три зенитные ракетные комплексы 9К35 на полигоне в Миусинская.

Также с вечера 4 до вечера 5 мая ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом временный рост количества взрывов (около 70) по сравнению с предыдущими сутками. Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-западнее населенного пункта Кряковка.