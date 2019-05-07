Безпілотник ОБСЄ виявив на Донбасі низку систем залпового вогню з порушенням лінії відводу

У період з 3 по 5 травня місія ОБСЄ зафіксувала 20 ракетних систем залпового вогню Град, розташованих в ОРДЛО, зокрема у центрі Луганська, з порушенням лінії відведення.

У відповідному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зазначається, що 3 травня міні-безпілотник зафіксував сім реактивних систем залпового вогню БМ-21 на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 8 таких систем у населеному пункті Садовий.

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А вже 4 травня безпілотник зафіксовав п'ять танків Т-72, п'ять самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика, десять буксируваних гаубиць, п'ять РСЗВ БМ-21, п'ять зенітних ракетних комплексів 9К35 Стріла-10 і два протитанкових ракетних комплексів 9К111 Фагот у центрі Луганська.

За межами виділених місць зберігання озброєння 3 травня безпілотник СММ зафіксував 12 танків Т-64, сім самохідних гаубиць 2С1, 12 буксируваних гаубиць Д-30 і три зенітні ракетні комплекси 9К35 на полігоні у Міусинська.

Також з вечора 4 до вечора 5 травня ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши прицьому тимчасове зростання кількості вибухів (близько 70) у порівнянні з попередньою добою. Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний захід від населеного пункту Кряківка.