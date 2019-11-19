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      Оккупанты хотят разрушить храм ПЦУ в Евпатории, – Епифаний

      99 Читати новину українською
      митрополит Епифаний / пресс-служба ПЦУ

      Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что оккупационные власти Крыма планирует снести храм ПЦУ в Евпатории. Он призвал правительство Украины решить важный вопрос собственности на помещение собора.

      На своей фейсбук странице митрополит Епифаний рассказал, что сейчас в двух точках в оккупированном Россией Крыму нарушается право на свободу совести и религии: в кафедральном соборе святых Владимира и Ольга в Симферополе и храме ПЦУ в Евпатории.

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      Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в Симферополе, с которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точке" добавилась другая – храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести,
      – написал Предстоятель.

      Митрополит призвал украинское правительство принять решение относительно вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе.

      Епифаний отметил, что этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне.

      Он также призвал российских оккупантов опомниться и "прекратить преступление против законов человеческих и закона Господнего".

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Епифаний Православная церковь Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
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