Оккупанты хотят разрушить храм ПЦУ в Евпатории, – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что оккупационные власти Крыма планирует снести храм ПЦУ в Евпатории. Он призвал правительство Украины решить важный вопрос собственности на помещение собора.

На своей фейсбук странице митрополит Епифаний рассказал, что сейчас в двух точках в оккупированном Россией Крыму нарушается право на свободу совести и религии: в кафедральном соборе святых Владимира и Ольга в Симферополе и храме ПЦУ в Евпатории.

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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в Симферополе, с которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точке" добавилась другая – храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести,

– написал Предстоятель.

Митрополит призвал украинское правительство принять решение относительно вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе.

Епифаний отметил, что этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне.

Он также призвал российских оккупантов опомниться и "прекратить преступление против законов человеческих и закона Господнего".