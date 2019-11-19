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      Окупанти хочуть зруйнувати храм ПЦУ у Євпаторії, – Епіфаній

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      Митрополит Епіфаній / пресслужба ПЦУ

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що окупаційна влада Криму планує знести храм ПЦУ в Євпаторії. Він закликав уряд України вирішити важливе питання власності на приміщення собору.

      На своїй фейсбук сторінці митрополит Епіфаній розповів, що наразі у двох точках в окупованому Росією Криму порушується право на свободу совісті та релігії: в кафедральному соборі святих Володимира і Ольга у Сімферополі та храмі ПЦУ у Євпаторії.

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      Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися у кафедральному соборі святих Володимира й Ольги у Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї "гарячої точки" додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається знести,
      – написав Предстоятель.

      Митрополит закликав український уряд прийняти рішення щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління у Сімферополі.

      Епіфаній наголосив, що цей крок продемонструє юридичну й моральну підтримку українській громаді Криму з боку держави та дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні.

      Він також закликав російських окупантів схаменутися і "припинити злочин проти законів людських і науки Господньої".

       

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      18 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України Анексія Криму Новини Криму
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