Оккупанты из гранатометов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть раненый

С начала суток 22 мая российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. При этом обстреляли наши позиции из запрещенных минскими соглашениями гранатометов различных систем.

Вследствие циничных действий врага один наш военный получил ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики били с автоматических станковых гранатометов неподалеку Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг применил гранатометы различных систем вблизи Попасной.

Кроме того, восемь украинских военных вблизи Новотроицкого попали в руки пророссийских оккупантов. Утром 22 мая они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. Там их задержали пророссийские боевики. Командование ООС пытается выяснить точное месторасположение бойцов и вернуть их.