21:14
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Окупанти з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: є поранений

      108 Читать новость на русском
      Операція Об'єднаних сил
      Операція Об'єднаних сил / 24 канал

      Від початку доби 22 травня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. При цьому обстріляли наші позиції із заборонених мінськими угодами гранатометів різних систем.

      Внаслідок цинічних дій ворога один наш військовий зазнав поранень, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

      Читайте також: Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" проросійські бойовики гатили із автоматичних станкових гранатометів неподалік Мар'їнки. 

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог застосував гранатомети різних систем поблизу Попасної. 

      Крім того, вісім українських військових поблизу Новотроїцького потрапили до рук проросійських окупантів. Вранці 22 травня вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. Там їх затримали проросійські бойовики. Командування ООС намагається з'ясувати точне місцерозташування бійців та повернути їх. 

       

       

      blog_ava
      У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля
      сьогодні
      25236
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      сьогодні , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 276
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      сьогодні , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 2180
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      сьогодні , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1034
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 19:03 Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 1418
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 18:42 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      59184
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук