Окупанти з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: є поранений

Внаслідок цинічних дій ворога один наш військовий зазнав поранень, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" проросійські бойовики гатили із автоматичних станкових гранатометів неподалік Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог застосував гранатомети різних систем поблизу Попасної.

Крім того, вісім українських військових поблизу Новотроїцького потрапили до рук проросійських окупантів. Вранці 22 травня вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. Там їх затримали проросійські бойовики. Командування ООС намагається з'ясувати точне місцерозташування бійців та повернути їх.