Оккупанты изменили тактику: как российские наемники провоцируют наших защитников

Под Марьинкой террористы избрали коварную тактику – прячутся за спинами мирных жителей.

Они заходят в дома гражданских в оккупированном Донецке и поселке Александровка и ведут огонь непосредственно из их помещений, зная, что украинские солдаты не будут стрелять в ответ.

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Военные рассказывают, как пророссийские боевики заходят в гражданские здания, которые находятся почти вплотную к их позициям, менее 50 метров, и ведут по украинским защитникам огонь.

Работает снайпер из стрелкового оружия, даже сегодня было два одиноких выстрелов по нам,

– рассказал военнослужащий ВСУ Михаил.

Между Марьинкой и оккупированными Донецком и Александровкой фактически нет рубежа. Один населенный пункт перетекает в другой – дома стоят очень плотно. И боевики пользуются, подходят почти вплотную, на расстояние броска гранаты.

Из Марьинки прекрасно видно Донецк, временно оккупированный российскими захватчиками. Украинские солдаты верят, что это не надолго и готовы в любой момент освободить нашу территорию. Единственное, что они хотят, чтобы люди не забывали, что идет война.

Недавно вот ввели военное положение и напомнили где-то на моей родной земле, на Западе, что где-то на Востоке стреляют. Люди просто уже забыли, кого это не коснулось лично, то уже ничего не помнит,

– отметил военнослужащий ВСУ Тарас.

И хотя украинская армия вне политики, здесь воюют сознательные граждане и их очень беспокоит вопрос, что здесь, в Марьинке, они не смогут проголосовать на выборах президента весной.

Украинские солдаты надеются, что вопрос все-таки как-то решится и между обстрелами и боевыми дежурствами, они смогут исполнить свой конституционный долг.