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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Окупанти змінили тактику: як російські найманці провокують наших захисників

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      Під Мар'їнкою терористи обрали підступну тактику – ховаються за спинами мирних мешканців.

      Вони заходять до будинків цивільних в окупованих Донецьку та селищі Олександрівка та ведуть вогонь безпосередньо з їх помешкань, знаючи, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь.

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      Військові розповідають, як проросійські бойовики заходять до цивільних будинків, які знаходяться майже впритул до їх позицій, менше 50 метрів, і ведуть по українських захисниках вогонь.

      Працює снайпер з стрілкової зброї, навіть сьогодні було два одиноких пострілів по нам,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Михайло.

      Між Мар'їнкою та окупованими Донецьком та Олександрівкою фактично не має межі. Один населений пункт перетікає в інший – будинки стоять дуже щільно. І бойовики цим користуються, підходять майже впритул, на відстань кидання гранати.

      З Мар'їнки чудово видно Донецьк, який тимчасово окупований російськими загарбниками. Українські армійці вірять, що це не надовго і готові в будь-який момент звільнити нашу територію. Єдине, що вони хочуть, щоб люди не забували, що триває війна.

      Недавно ось ввели воєнний стан і нагадали десь там, на мої рідній землі, на Заході, що десь на Сході стріляють. Люди просто вже забули, кого це не доторкнулося особисто, той вже нічого не пам'ятає,
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Тарас.

      І хоч українська армія поза політикою, тут воюють свідомі громадяни і їх дуже турбує питання, що тут, у Мар'їнці, вони не зможуть проголосувати на виборах президента навесні.

      Українські солдати сподіваються, що питання все-таки якось вирішиться і між обстрілами та бойовими чергування, вони зможуть зробити свій конституційний обов'язок.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мар'їнка Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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