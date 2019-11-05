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      Оккупанты коварно обстреляли мирных жителей в Новотошковском

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      Жители Новотошковского, что на Луганщине, приходят в себя после недавнего обстрела. К жилищам снаряды не долетели каких-то несколько сотен метров. А вот детей в одной из школ пришлось эвакуировать в бомбоубежища. К счастью, обошлось без жертв, но местные не на шутку напуганы, ведь таких обстрелов не слышали уже больше года.

      Военнослужащий с позывным "Рамзес – один из защитников Новотошковского. Он отдыхал после утренней смены, когда неожиданно начался обстрел.

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      Он отметил, что обстрелы начались по обеда. Другой военный "Бахтияр" вспоминает, что от ударов тряслась земля. Били оккупанты из-за церкви в оккупированном Голубовском, говорят бойцы.

      Колокола били, верующие ходят. Они (оккупанты, – 24 канал) оттуда умудряются стрелять. Мы не стреляем по церквям! Они оттуда начинают бить по нам,
      – отметил "Бахтияр".

      Военные удивлены, несмотря на то, что оккупанты на этом участке фронта хорошо знают линию обороны Объединенных сил, почти все вражеские боеприпасы перелетели через их позиции и разорвались за несколько сотен метров человеческих жилищ. В местной школе в это время были более 80 детей. Услышав взрывы – всех эвакуировали в укрытие.

      Мы бегом детвору спустили в подвал. В детском саду малышня уже спала. Мы бегом их разбудили. Они – сонные дети. Нянечки, воспитатели быстро одели и спустились в подвал,
      – сказала директор учебно-воспитательного комплекса Елена Згурская

      Дітей швидко евакуювали до бомбосховищ
      Детей быстро эвакуировали в бомбоубежища

      Воспитанник Новотошковского учебно-воспитательного комплекса Даниил добавил, что сначала прозвенел звонок, они собрали свои вещи и спустились в бомбоубежища, где уже сидели другие дети. Военные же говорят, что за более год относительной тишины в Новотошковском, гражданские перестали воспринимать боевые действия, как угрозу.

      Это касается каждого, не только прифронтовой и фронтовой зоны. Скоро будет 6 лет, как идет война. Люди начинают забываться это. Противника нельзя недооценивать. Но те, кто стоит именно сейчас, ни уважения, ничего такого не возможно подобрать к ним. Работают подло, коварно. И их цель – стравить население. Сделать все, чтобы деморализовать местное население,
      – подытожил военнослужащий ВСУ Николай.

      Обстрел длился около часа, и, к счастью, обошлось без жертв. Однако, сейчас местные напуганы, что обстрелы могут возобновиться.

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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Дети и несовершеннолетние Взрыв Война
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