Окупанти підступно обстріляли мирних жителів у Новотошківському

Жителі Новотошківського, що на Луганщині, оговтуються після нещодавнього обстрілу. До людських осель снаряди не долетіли якісь кількасот метрів. А от дітей в одній зі шкіл довелося евакуювати до бомбосховища. На щастя, обійшлося без жертв, але місцеві не на жарт налякані, адже таких обстрілів не чули вже понад рік.

Військовослужбовець з позивним "Рамзес" – один з оборонців Новотошківського. Він відпочивав після ранкової зміни, коли несподівано розпочався обстріл.

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Він зауважив, що обстріли розпочалися по обіду. Інший військовий "Бахтіяр" згадує, що від ударів тряслася земля. Гатили окупанти з-за церкви в окупованому Голубівському, кажуть бійці.

Дзвони били, віряни ходять. Вони (окупанти, – 24 канал) звідти примудряються стріляти. Ми не стріляємо по церквах! Вони звідти починають гатити по нас,

– наголосив "Бахтіяр".

Військові здивовані, попри те, що окупанти на цій ділянці фронту добре знають лінію оборони Об'єднаних сил, майже усі ворожі боєприпаси перелетіли через їхні позиції та розірвалися за кілька сотень метрів людських осель. У місцевій школі у цей час були понад 80 дітей. Почувши вибухи – всіх евакуювали в укриття.

Ми бігом дітвору спустили у підвал. У дитячому садку малеча вже спала. Ми бігом їх розбудили. Вони – сонні діти. Нянечки, вихователі швидко оділи та спустилися у підвал,

– сказала директорка навчально-виховного комплексу Олена Згурська



Дітей швидко евакуювали до бомбосховищ

Вихованець Новотошківського навчально-виховного комплексу Данило додав, що спершу продзвенів дзвоник, вони зібрали свої речі та спустилися до бомбосховищ, де вже сиділи інші діти. Військові ж кажуть, що за понад рік відносної тиші в Новотошківському, цивільні перестали сприймати бойові дії, як загрозу.

Це стосується кожного, не лише прифронтової й фронтової зони. Скоро буде 6 років, як триває війна. Люди починають забуватися це. Противника не можна недооцінювати. Але ті, хто стоїть саме зараз, не поваги, нічого такого не можливо підібрати до них. Працюють підло, підступно. І їхня ціль – підбурити населення. Зробити все, щоб деморалізувати місцеве населення,

– підсумував військовослужбовець ЗСУ Микола.

Обстріл тривав близько години, і, на щастя, обійшлось без жертв. Однак, нині місцеві налякані, що обстріли можуть відновитися.