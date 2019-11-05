Ситуація на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ
З початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жоден український військовослужбовець не постраждав.
Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
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Усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
– неподалік Водяного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
– біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
– в районі Лебединського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У штабі також відзначили, що українська сторона готується до розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петровське). Початок заходів попередньо заплановано на 8 листопада за умови дотримання режиму тиші на цій ділянці протягом семи діб.
Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу
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