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      Ситуація на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ

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      Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі
      Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі / mil.gov.ua

      З початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жоден український військовослужбовець не постраждав.

      Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

      До теми: Окупанти на Донбасі підстрелили підлітка: що про це відомо

      Усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      – неподалік Водяного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

      – біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

      – в районі Лебединського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

      У штабі також відзначили, що українська сторона готується до розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петровське). Початок заходів попередньо заплановано на 8 листопада за умови дотримання режиму тиші на цій ділянці протягом семи діб.


      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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