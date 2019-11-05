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      Окупанти на Донбасі підстрелили підлітка: що про це відомо

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      Проросійські окупанти поранили підлітка у Золотому-5: що з хлопцем
      Проросійські окупанти поранили підлітка у Золотому-5 / Ілюстративне фото

      Інцидент трапився ще наприкінці вересня у населеному пункті Золоте-5. Так, проросійські бойовики поцілили у 16-річного хлопця зі стрілецької зброї, коли той перебував біля кафе на вулиці Войкова.

      Ймовірно, окупанти стріляли з боку непідконтрольної Україні Михайлівки. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ, оприлюдненому штабом ООС.

      Цікаво: Таке відчуття, що їх насильно женуть вперед, – ЗСУ про бойовиків на Донбасі

      У лікарні Первомайська, що теж розташовується на окупованій території, медпрацівники повідомили про те, що 21 їм доправили хлопця. Йому зробили операцію через поранення ребер внаслідок вогню зі стрілецької зброї. Окрім того, підлітку також надали психологічну допомогу.

      Мама і ще 5 сусідів хлопця підтвердили те, що він отримав поранення, коли перебував біля кав’ярні у Золотому-5. Саме там відбувалися урочистості з нагоди Дня села.

      Увага! А ось 4 листопада цілу школу у Новотошківському довелося евакуювати через цинічний обстріл бойовиків. Діти пересиділи обстріл у бомбосховищі, а по його закінченню продовжили навчання.

      карта окупованих територій ООС
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Постраждалі Діти і неповнолітні Операція Об'єднаних сил ОБСЄ
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